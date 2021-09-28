Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Алматы

Полицейские и криминалисты выясняют обстоятельства ДТП.

В Алатауском районе Алматы около полуночи произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

Как рассказал водитель большегруза марки Mercedes, он двигался в северном направлении по дороге в сторону Бурундайского кладбища. В тот момент, когда он подъехал к повороту, за которым был крутой спуск, навстречу неожиданно выехал автомобиль марки Toyota Avensis.

Японский автомобиль вдруг стало тащить на полосу встречного движения прямо в лоб Mercedes.

Водитель грузовика попытался свернуть вправо, но избежать удара не удалось. Удар пришелся в бок Toyota.

Оба авто оказались в кювете. Столкновение оказалось настолько сильным, что пассажирскую часть автомобиля вдавило внутрь салона.

В Avensis находился только водитель, который от тяжелых травм скончался на месте.

Полицейские и криминалисты выясняют обстоятельства ДТП.

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