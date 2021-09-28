Певца R.Kelly признали виновным в сексуальной эксплуатации

1 обвинителей — 9 женщин и двое мужчин — рассказали, что были похищены для музыканта и потом подверглись сексуальному насилию с его стороны.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал американского певца R.Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сообщает zakon.kz.

Присяжные признали R. Kelly виновным по всем пунктам обвинения, — сообщается в Twitter-аккаунте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

Теперь ему грозит несколько десятилетий тюрьмы. Решение суда будет известно 4 мая 2022 года. По версии обвинения, артист пользовался звездной репутацией, чтобы принуждать жертв выполнять его требования, в том числе сексуального характера. 11 обвинителей — 9 женщин и двое мужчин — рассказали, что были похищены для музыканта и потом подверглись сексуальному насилию с его стороны. Всего в суде выступили более 45 свидетелей, причем шесть из них рассказали о связи R.Kelly с несовершеннолетними. Одной из жертв предположительно стала экс-супруга артиста, на которой тот женился, когда ей было 15 лет.

Обвинители утверждают, что R Kelly помогали его охранники, водители и менеджеры. Он отказывается признавать свою вину. Такие же обвинения выдвинуты против него в штатах Миннесота и Иллинойс, судебное разбирательство по ним еще не началось. Музыкант находится в тюрьме с 2019 года.

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