Названа смертельная ошибка при инфаркте

При инфаркте сразу же нужно вызвать скорую помощь.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема нитроглицерина при инфаркте, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

После приступа из средств, разжижающих кровь, больному можно дать лишь аспирин.

Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление, — сказал он.

При инфаркте сразу же нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания скорой человека следует посадить или положить в удобном положении.

Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе, — отметил Мясников.

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