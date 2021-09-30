Дерзкое ограбление подростка попало на видео

Мужчина, заметив деньги в руках несовершеннолетнего, ограбил его на 38 тысяч тенге.

В Атырау мужчина ограбил 15-летнего подростка, когда тот покупал себе еду, передает zakon.kz.

Инцидент произошел днем 21 сентября. Мужчина, заметив деньги в руках несовершеннолетнего, ограбил его на 38 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении.

Инцидент произошел, когда 15-летний подросток забирал еду из киоска. Отец потерпевшего позвонил на пульт оператора 102 и написал заявление. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РК "Грабеж", - рассказали в полиции.

Задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой, грабеж и кражи 25-летний местный житель. Он водворен в изолятор временного содержания.

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