Пожар повышенного ранга - в Алматы загорелось кафе

Быстрому распространению огня способствовало большое количество легкосгораемых деревянных конструкций.

В соцсетях появились видео крупного пожара в Алматы. В ДЧС города рассказали, что горело заброшенное кафе, сообщает zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что пожар зафиксировали через систему видеонаблюдения и сразу отреагировали.

30 сентября в 19:44 силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, мкр. "Хан-Тенгри", 1/1. По прибытии происходило горение нефункционирующего летнего кафе "Бунгало" на общей площади 280 кв. м. пресс-служба ДЧС города Алматы

Быстрому распространению огня способствовало большое количество легкосгораемых деревянных конструкций. Принятыми мерами пожар был локализован за 20 минут, в 20:22 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано более 50 человек и 13 единиц техники.

Тушение пожара контролировалось при помощи системы видеонаблюдения города.

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