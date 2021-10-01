От коронавируса умерла жена Прохора Шаляпина

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В начале сентября она находилась в медикаментозной коме, ее подключали к аппарату ИВЛ.
42-летняя Татьяна Клаудия Девис умерла от последствий коронавируса, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил ее муж Прохор Шаляпин в Instagram.
Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда, - написал он.
В начале сентября она находилась в медикаментозной коме, ее подключали к аппарату ИВЛ.
Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Девис состоялась в конце июля в одном из отелей Лас-Вегаса.
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