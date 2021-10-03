90-летие Мукагали Макатаева с размахом отметили в Алматинской области

Состоялось и торжественное открытие памятника поэту. Новая скульптура расположена в центре села Нарынкол на улице Райымбек.

В честь юбилея писателя Мукагали Макатаева в Нарынколе прошел ряд мероприятий, где приняли участие Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, аким Алматинской области Амандык Баталов, председатель Союза писателей РК Улугбек Есдаулет и многие другие, сообщает zakon.kz.

Гости сначала посетили родину Мукагали Макатаева - село Карасаз, где они встретились с жителями. Затем Государственный секретарь Крымбек Кушербаев передал музею кобыз поэта.

В честь 90-летия Мукагали Макатаева состоялось и торжественное открытие памятника поэту. Новая скульптура расположена в центре села Нарынкол на улице Райымбек.

О значимости юбилейного мероприятия в своем выступлении подробно рассказал Государственный секретарь Крымбек Кушербаев.

Мукагали - жемчужина поэзии. Это золотой мост, соединяющий прошлое и новое. По инициативе Елбасы и главы государства готовятся предложения по проведению столетия поэта в рамках ЮНЕСКО. Поздравляю с праздником! Пусть дух нашего народа будет таким же чистым, как поэзия Мукагали, таким же возвышенным, как Хантенгри, таким же прекрасным, как и Кольсай, - зачитал и передал Крымбек Кушербаев специальное поздравление президента Касым-Жомарта Токаева.

Затем министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, председатель Союза писателей поэт Улугбек Есдаулет, представитель ТЮРКСОЙ Атагельды Культегин Мукагали отметили духовное значение праздника, отметив, что он поэт не только казахского, но и всего тюркского мира.

В ходе мероприятия Амандык Баталов отметил, что стихи Мукагали навсегда останутся в памяти народа.

90-летний юбилей Мукагали отмечается на высоком уровне. Мы гордимся тем, что Райымбекский район при поддержке главы государства, разделился на два района, теперь он преобразился и процветает. Сейчас улучшаются условия жизни сельских жителей на приграничной территории, построено много новых объектов, построены новые дома. Более 500 семей переехали обратно в Нарынкол. 2500 молодых людей вернулись на родину. Пусть дух поэта поддерживает молодое поколение. Пусть наша страна будет благополучной, мирной, наша независимость будет достойной. Амандык Баталов

Один из самых радостных событий для жителей села Нарынкол стала выдача ключей от домов. Так, в честь 30-летия независимости страны и юбилея поэта 50 семей получили заветные ключи от индивидуальных жилых домов. Площадь каждого дома - 100 кв. метров. Площадь земли - 10 соток.

В ходе празднования столичные гости во главе с акимом Алматинской области посетили и новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который был открыт в июне этого года.

Село Нарынкол славится спортсменами, занимающими призовые места не только на республиканских, но и международных соревнованиях.

Завершилось мероприятие ярким праздничным концертом.

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