Беременная женщина прыгнула с моста в реку в Нур-Султане

Из ледяной воды ее вытащили полицейские.

На странную девушку возле ТД "Рамстор" обратили внимание полицейские, сообщает zakon.kz.

Она быстро раздевалась на ходу и шла к мосту.

Капитан полиции Алмаз Култанов оперативно сообщил дежурному ЦОУ, а сам бросился к девушке. Но она уже успела прыгнуть в воду.

Култанов прыгнул в воду за ней. Доплыв до женщины, схватил за одежду и потянул к берегу. В это время его напарники старший лейтенант полиции Асылхан Нурмухамбетов сбросил спасательный круг, а лейтенант полиции Нурсултан Сариев со стороны берега бросился в воду в помощь своему коллеге. На берегу их уже ждали другие сотрудники полиции и горожане.

В настоящее время женщина доставлена в больницу.

Алмаз Култанов рассказывает, что времени для раздумий не было. Принимать решение необходимо было без промедления. Благодаря мгновенным и решительным действиям полицейских и граждан, удалось спасти не одну жизнь. пресс-служба ДП города Нур-Султан

Как установлено, 25-летняя женщина была беременна. В руководстве Департамента полиции Нур-Султана обещали отметить героический поступок полицейских.

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