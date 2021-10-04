Беременная женщина прыгнула с моста в Нур-Султане: что известно о ее состоянии

На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Стало известно о состоянии беременной женщины, которая прыгнула с моста в реку в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Капитан полиции бросился к 25-летней женщине, которая бежала в сторону моста. Она прыгнула в реку, но полицейским удалось ее спасти.

Врачи рассказали, что состояние женщины стабильное, ребенка она не потеряла.

Женщина находится в акушерском блоке многопрофильной городской больницы №1 под наблюдением врачей. Пациентка проходит полное медицинское обследование, ее осматривают врачи, получает всю помощь профильных специалистов, – сообщили в Управлении здравоохранения Нур-Султана.

На данный момент, по словам медработников, ее жизни ничего не угрожает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!