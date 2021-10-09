В России задержали казахстанца, участника транснациональной группировки

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Под видом деятельности букмекерской конторы они организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.
Казахстанца, разыскиваемого за организацию незаконного игорного бизнеса задержали в Московской области, сообщает zakon.kz.
Установлено, что с 2013 по 2018 годы он был участником транснациональной организованной преступной группы в составе граждан России и Казахстана. Под видом деятельности букмекерской конторы они организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.
Скрываясь от уголовного преследования, 39-летний мужчина с 2019 года находился в розыске.
Ему вменяется создание и руководство транснациональной организованной группой, а равно участие в ней и организация незаконного игорного бизнеса.
В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания города Химки РФ, решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан. пресс-служба ДП города Нур-Султана
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