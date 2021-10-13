Врач назвала факторы легкого избавления от коронавируса после заражения

Врач-терапевт отметила, что новый штамм в целом не повлиял на сроки болезни.

По словам врача, коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло, мыл руки и лицо, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Татьяны Руженцовой, в таком случае течение COVID-19 не будет долгим. Она напомнила, что после общения с зараженным человеком можно полоскать горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого.

В организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания, оно будет протекать легче и завершится быстрее, — назвала она главные факторы избавления от инфекции.

Врач-терапевт Дарья Хавкина добавила, что новый штамм в целом не повлиял на сроки болезни. При этом осложнения стали проявляться быстрее, нередко их фиксируют на пятый день.

По словам медиков, тяжелее и дольше переносят коронавирус люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания.

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