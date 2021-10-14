Перестрелка произошла в Бейруте – армия стягивает бронетехнику

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По меньшей мере один человек погиб, восемь ранены в Бейруте.
В столице Ливана Бейруте произошла перестрелка, передает zakon.kz.
Армия Ливана направила несколько единиц бронетехники к месту перестрелки в Бейруте, – говорится в сообщении РИА Новости.
По данным местных СМИ, огонь по демонстрантам открыли в районе Тайуни. По меньшей мере три человек погибло, около 30 ранены. В район инцидента прибыли несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.
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