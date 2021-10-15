Что стало с женой и детьми трагически погибшего 14 лет назад Мурата Насырова

Дети Мурата Насырова уже совсем взрослые: дочери 25 лет, сыну 21, они талантливы, как их папа.

Уже прошло 14 лет, как нет с нами музыканта Мурата Насырова, но песни в его исполнении по-прежнему часто крутят радиостанции. Слушатели с удовольствием подпевают хитам "Я это ты", "Мальчик хочет в Тамбов", "Кто-то простит" и сожалеют о трагедии, которая произошла в Москве в ночь с 19 на 20 января 2007-го, сообщает zakon.kz.

Мурат родился 13 декабря 1969 года в Алма-Ате в уйгурской семье. Отец будущей звезды работал таксистом, но по натуре был поэтом, пел народные песни, играл на разных уйгурских музыкальных инструментах, пишет Экспресс-газета.

Насыров еще в детстве освоил гитару, а потом окончил в Москве Гнесинское училище по классу вокала. В 1990-е Мурат стал обладателем гран-при престижного музыкального конкурса "Ялта", на котором его оценивали Игорь Крутой, Лайма Вайкуле, Игорь Корнелюк и другие звезды, исполнил вступительные песни к русскоязычным версиям диснеевских мультсериалов "Утиные истории" и "Черный плащ" для ТВ.

Знаменитым Насырова сделала композиция "Мальчик хочет в Тамбов". Он хотел исполнять собственные песни, принципиально выступал вживую, а это не всегда приветствовалось. Музыкант часто переживал из-за своей карьеры, ведь музыка, сцена были нужны ему, как воздух.

После трагической гибели Мурата, которому на тот момент было всего 37, его гражданская жена Наталья и директор Александр Скурихин заговорили о несчастном случае, который произошел, когда Насыров якобы поправлял на балконе телевизионную антенну.

Мурат почему-то был одет в концертный костюм. Ну, кто полезет поправлять антенну в концертном костюме?! Да и нет на том балконе никаких антенн, - утверждал друг певца, коллега по цеху Феликс Царикати, прибывший на место трагедии одним из первых.

Ходило много мрачных слухов – то о секте, то о наркотиках в жизни Насырова.

Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Однако признаюсь, что экспертиза все же обнаружила психотропное вещество в крови Мурата, но оно не было в списке запрещенных. Как мне поведали эксперты, этот препарат сам по себе не опасен, но если его совместить с алкоголем, то могут быть последствия, - позже рассказывала Наталья изданию "Собеседник".

Она также сообщила, что еще в 2000 году Мурата начала беспокоить бессонница, появилось постоянное чувство напряженности. Известно, что накануне гибели музыкант присутствовал на вручении премии "Russian Dance Music Awards".

Мурат и Наталья познакомились в студенчестве, официально свои отношения пара так и не оформила, но стала семьей, в которой родились дочь Лия и сын Аким. Насыров был прекрасным отцом, постоянно звонил с гастролей и беспокоился о детях, их капризам не потакал, но любил всей душой.

Когда папа появлялся рядом – краски становились ярче. Мы постоянно дурачились: бегали по квартире, танцевали, пели, папа играл на пианино, мы с братом – на барабанах, - вспоминает отца Лия.

Дети Мурата Насырова уже совсем взрослые: дочери 25 лет, сыну 21, они талантливы, как их папа. Лия с детства играет на гитаре, ходила в музыкальную школу, но жизнь решила с творчеством не связывать – окончила факультет международной экономики в Академии им. Плеханова. А вот Аким захотел стать профессиональным саксофонистом и направил стопы в альма-матер отца – Гнесинское училище.

Наталья Бойко полностью посвятила себя воспитанию наследников Мурата и до сих пор тяжело переживает его уход. Она оставила нетронутой оборудованную в квартире, где жила семья, музыкальную студию, и приглашает туда поработать тех, кто знал Насырова, может разделить любовь к артисту и память о нем.

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