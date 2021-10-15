Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В ЗКО девятиклассник выбросился из окна седьмого этажа

Фото: pixabay.com 15 октября 2021, 19:57

Перед суицидом подросток написал о своих намерениях в группе мессенджера Discord и покинул ее.

Трагедия произошла в Аксае днем 10 октября, передает zakon.kz.

По информации "Мой город", перед суицидом подросток написал о своих намерениях в группе мессенджера Discord и покинул ее.

Издание также сообщает, что обращалось за комментарием в пресс-службу Департамента полиции ЗКО, но ведомство сослалось на невозможность разглашения информации ввиду отсутствия разрешения прокуратуры региона. В прокуратуре области также отказались комментировать трагедию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ