В ЗКО девятиклассник выбросился из окна седьмого этажа

Перед суицидом подросток написал о своих намерениях в группе мессенджера Discord и покинул ее.

Трагедия произошла в Аксае днем 10 октября, передает zakon.kz.

По информации "Мой город", перед суицидом подросток написал о своих намерениях в группе мессенджера Discord и покинул ее.

Издание также сообщает, что обращалось за комментарием в пресс-службу Департамента полиции ЗКО, но ведомство сослалось на невозможность разглашения информации ввиду отсутствия разрешения прокуратуры региона. В прокуратуре области также отказались комментировать трагедию.

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