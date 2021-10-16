Казахстан тратит на строительство дорог почти в пять раз меньше Германии

Реконструкция в Казахстане одного километра четырехполосной автострады обходится бюджету в 650 млн тенге или 1,6 млн долларов.

Сеть автомобильных дорог в Казахстане составляет около 100 тыс. км. Как государство распределяет средства и содержит республиканские трассы, попытался разобраться экономический обозреватель Денис Кривошеев в авторской колонке Первого канала "Евразия", передает zakon.kz.

Реконструкция в Казахстане одного километра четырехполосной автострады обходится бюджету в 650 млн тенге или 1,6 млн долларов, тем временем в Германии эта сумма – более 7 млн долларов, в США – более 4 млн долларов, в России и Китае – 2,5 млн долларов долларов.

Не думаю, что в Казахстане строить дороги дешевле, чем в России или Китае. С учетом стоимости денег, сложности мобилизации, инфляционных и девальвационных процессов в рамках проекта, других негативных факторов, мы получаем в итоге ровно то, за что заплатили. Так что качество дорог, это результат бесконечной экономии. Попытка из одной овцы сделать семь шапок, - говорит Кривошеев.

Он отмечается, что немало средств требуется и на поддержание дорог. Для этого в 2013 году появилась первая платная дорога. Сегодня таких дорог всего четыре. И планируется ввести еще семь до конца текущего года. Стоимость их использования будет зависеть от класса транспорта.

Шымкент-Кызылорда – в 442 км. Стоимость для легковых авто - 420 тенге, для автобусов и грузовых - от 2170 до 10 930 тенге в зависимости от количества пассажиров и грузоподъемности.

– в 442 км. Стоимость для легковых авто - 420 тенге, для автобусов и грузовых - от 2170 до 10 930 тенге в зависимости от количества пассажиров и грузоподъемности. Нур-Султан-Павлодар - 375 км. Стоимость для легковых авто - 380 тенге, для автобусов и грузовых - 1870 до 9380 тенге.

- 375 км. Стоимость для легковых авто - 380 тенге, для автобусов и грузовых - 1870 до 9380 тенге. Тараз-Кайнар - 237,5 км. Стоимость для легковых авто - 230 тенге, для автобусов и грузовых - 1190 до 5990 тенге.

- 237,5 км. Стоимость для легковых авто - 230 тенге, для автобусов и грузовых - 1190 до 5990 тенге. Капшагай-Талдыкорган - 186 км. Стоимость для легковых авто - 190 тенге, для автобусов и грузовых - от 930 до 4 660 тенге.

- 186 км. Стоимость для легковых авто - 190 тенге, для автобусов и грузовых - от 930 до 4 660 тенге. Шымкент-Тараз - 100,3 км. Стоимость для легковых авто - 70 тенге, для автобусов и грузовых - от 350 до 1750 тенге.

- 100,3 км. Стоимость для легковых авто - 70 тенге, для автобусов и грузовых - от 350 до 1750 тенге. Шымкент-граница с Узбекистаном. Стоимость для легковых авто - 90 тенге, для автобусов и грузовых - 400-2100.

Стоимость для легковых авто - 90 тенге, для автобусов и грузовых - 400-2100. Щучинск-Кокшетау - 60,7 км. Стоимость для легковых авто - 50 тенге, для автобусов и грузовых - 330-1600 тенге.

Большинство казахстанцев дорогами не пользуются, разве что косвенно, но затраты на их содержания несут. Стоимость пользования ими в Казахстане сравнительно низкая. Например, путешествие из Москвы в Краснодар, это около 1100 км, как между Карагандой и Алматы, для легковой машины обходится в 12 тыс. тенге, для тяжелых машин - около 35 тыс. тенге. Средняя стоимость проезда по платным дорогам в США - 2,5 тыс. тенге, в Швейцарии - около 12 тыс., Хорватии - 7,5 тыс., а в Дании - 5 тыс. тенге. Везде деньги идут на поддержание и сервис, а налоги - в бюджет. Так что отказаться от платных дорог, невозможно.

В целом, платные дороги - единственный путь развития, особенно с учетом географических особенностей. Пусть этих денег не хватит на строительство новых дорог, но вопросы ремонта и содержания вполне может решить, - утверждает обозреватель.

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