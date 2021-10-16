Казахстан тратит на строительство дорог почти в пять раз меньше Германии

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Реконструкция в Казахстане одного километра четырехполосной автострады обходится бюджету в 650 млн тенге или 1,6 млн долларов.
Сеть автомобильных дорог в Казахстане составляет около 100 тыс. км. Как государство распределяет средства и содержит республиканские трассы, попытался разобраться экономический обозреватель Денис Кривошеев в авторской колонке Первого канала "Евразия", передает zakon.kz.
Реконструкция в Казахстане одного километра четырехполосной автострады обходится бюджету в 650 млн тенге или 1,6 млн долларов, тем временем в Германии эта сумма – более 7 млн долларов, в США – более 4 млн долларов, в России и Китае – 2,5 млн долларов долларов.
Не думаю, что в Казахстане строить дороги дешевле, чем в России или Китае. С учетом стоимости денег, сложности мобилизации, инфляционных и девальвационных процессов в рамках проекта, других негативных факторов, мы получаем в итоге ровно то, за что заплатили. Так что качество дорог, это результат бесконечной экономии. Попытка из одной овцы сделать семь шапок, - говорит Кривошеев.
Он отмечается, что немало средств требуется и на поддержание дорог. Для этого в 2013 году появилась первая платная дорога. Сегодня таких дорог всего четыре. И планируется ввести еще семь до конца текущего года. Стоимость их использования будет зависеть от класса транспорта.
Большинство казахстанцев дорогами не пользуются, разве что косвенно, но затраты на их содержания несут. Стоимость пользования ими в Казахстане сравнительно низкая. Например, путешествие из Москвы в Краснодар, это около 1100 км, как между Карагандой и Алматы, для легковой машины обходится в 12 тыс. тенге, для тяжелых машин - около 35 тыс. тенге. Средняя стоимость проезда по платным дорогам в США - 2,5 тыс. тенге, в Швейцарии - около 12 тыс., Хорватии - 7,5 тыс., а в Дании - 5 тыс. тенге. Везде деньги идут на поддержание и сервис, а налоги - в бюджет. Так что отказаться от платных дорог, невозможно.
В целом, платные дороги - единственный путь развития, особенно с учетом географических особенностей. Пусть этих денег не хватит на строительство новых дорог, но вопросы ремонта и содержания вполне может решить, - утверждает обозреватель.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!