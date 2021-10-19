Мать, выбросившая младенца в мусорный бак, задержана в Шымкенте

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Начато досудебное расследование.
В Шымкенте нашли мать, которая выбросила младенца в мусорный контейнер, сообщает zakon.kz.
Ей оказалась гражданка 1996 года рождения.
В ходе расследования сотрудниками полиции была установлена и доставлена подозреваемая гражданка 1996 года рождения, - отметили в ДП города.
Напомним, 18 октября сотрудники коммунальной службы в мусорном баке обнаружили пакет, в котором находился труп новорожденного ребенка.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка). Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - уточнили в ведомстве.
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