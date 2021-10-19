Диетолог назвала недорогие продукты для похудения

При похудении необходимо включить в ежедневный рацион овощи разных цветов.

Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско перечислила недорогие товары, которые подойдут для диеты при похудении, передает zakon.kz.

Многие не решаются на продолжительную диету, опасаясь, что продукты для похудения стоят гораздо дороже обычных и могут сильно ударить по бюджету.

Как подчеркивает специалист, первостепенно при похудении необходимо включить в ежедневный рацион овощи разных цветов.

Основу любого похудения, любого рациона для снижения массы тела составляют всевозможные цветные овощи, кроме высококрахмалистых: кукурузы и картофеля. Причем желательно использовать те овощи, которые растут в вашем регионе, – это всевозможные виды капусты, кабачок, зелень и так далее. Ограничений в потреблении овощей нет, единственное условие – не заправлять их какими-то замысловатыми сложными соусами и заправками, – поделилась мнением с РИА Новости Тараско.

Недорогим продуктом для похудения является и морковь. Она состоит в основном из воды и обладает низкой калорийностью. Кроме того, она богата клетчаткой, которая помогает пище лучше усваиваться, витамином К, антиоксидантами, калием и бета-каротином.

Диетолог рекомендует обратить внимание и на шпинат. Несмотря на низкую стоимость, он имеет высокую питательную ценность и низкую калорийность, содержит клетчатку. В бобовых также содержится большое количество клетчатки и белка, которые помогают сократить аппетит. Помимо этого, в них есть калий, магний, фолиевая кислота и железо.

Недорогой фрукт с низкой калорийностью, который также содержит много воды, – грейпфрут. В нем есть масса полезных микро- и макроэлементов: витамины А, С, B6, кальций, фосфор, фолиевая кислота, магний, калий и медь. Кроме того, грейпфрут благотворно влияет на укрепление иммунитета.

Важно при диете ежедневно употреблять легкоусвояемый белок, который содержится в курице, индейке, говядине, яйцах и твороге. При ощущении чувства голода разрешается добавить в рацион немного углеводов, которые есть в цельных крупах.

Также необходимо включать в меню нерафинированные растительные масла, и здесь из самых недорогих и приемлемых будет подсолнечное масло. Как альтернатива, но более дорогая – это горсть орехов. Чтобы порадовать себя, на десерт я рекомендую сезонные фрукты: один-два в день или сухофрукты (30-40 граммов в день), также допускается мед, – отметила специалист.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.

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