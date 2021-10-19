Американская актриса призвала Disney создать принцессу-инвалида

С таким призывом выступила Риз Уизерспун.

Риз Уизерспун обратилась к Disney - актриса призывает крупнейшую кинокомпанию создать принцессу-инвалида, сообщает zakon.kz.

В своем заявлении она отмечает, что "никогда не видела себя в любимых фильмах".

Создание принцессы-инвалида (мы знаем, насколько влиятельны эти персонажи) дало бы миллионам детей во всем мире бесценный шанс увидеть, как они живут в приключениях, живут полной жизнью и являются героями своих собственных историй, - говорится в сообщении Cinemablend.com.

По ее словам, Disney должен стать ориентиром и для детей без инвалидности.

Стоит отметить, что в последние годы кинокомпания следует современным трендам и вводит в свои фильмы и мультфильмы персонажей различной сексуальной ориентации, а также расовой и этнической принадлежности.

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