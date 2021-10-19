Мужчина украл и нечаянно убил попугая в Алматинской области

В краже признался 60-летний местный житель, который в момент пропажи попугайчика покупал спиртные напитки в магазине.

17 октября в полицию обратился 50-летний житель пос. Каргалы, который заявил о краже из клетки пестрого попугайчика стоимостью 20 000 тенге, сообщает zakon.kz.

Со слов потерпевшего, он продавал птичку у магазина, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил пропажу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 1 УК РК. пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ведомстве отметили, что в краже признался 60-летний местный житель, который в момент пропажи попугайчика покупал спиртные напитки в магазине.

Подозреваемый пояснил, что у магазина он увидел в клетке очень красивого попугайчика. Воспользовавшись отлучкой продавца, он вытащил понравившуюся птичку из клетки и спрятал за пазухой, но пока нес, нечаянно придавил и она погибла. В результате принятых мер подозреваемый полностью возместил причиненный ущерб, в связи с чем потерпевший написал встречное заявление. Решается вопрос о прекращении уголовного дела за примирением сторон. пресс-служба ДП Алматинской области

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