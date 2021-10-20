Подростки отравились угарным газом в ВКО

Инцидент произошел в пос. Глубокое.

В Восточном Казахстане четыре человека, в том числе двое подростков, отравились угарным газом, передает zakon.kz.

Как сообщили в областном ДЧС, инцидент произошел в пос. Глубокое.

Отравление угарным газом получили четыре человека - 2000, 2002, 2006 и 2010 г.р. Девочка 2006 г.р. в тяжелой степени, остальные - средней степени. Все госпитализированы. пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве заверили, что сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям района предупреждали жителей данного дома еще в августе о необходимости подготовки печи к отопительному сезону, но хозяева не прислушались к совету пожарных.

Сотрудники исследовательской испытательной лаборатории специальным прибором осуществили замеры в жилом помещении на содержание окиси углерода. Прибор показал наличие угарного газа, после чего было проведено проветривание комнат и даны рекомендации по устранению нарушений при эксплуатации печи. пресс-служба ДЧС ВКО

Не зря угарный газ называют "тихим убийцей". Его нельзя увидеть, почувствовать, а последствия могут быть очень трагические. Отравление угарным газом может проявиться резко или же замедленно, в зависимости от концентрации. При очень больших концентрациях отравление наступает быстро, характеризуется потерей сознания, судорогами и остановкой дыхания. Чтобы не доводить до очередной трагедии, ДЧС ВКО рекомендует: использовать только исправное печное оборудование;

вовремя ремонтировать печь, заделывать трещины в печной кладке;

своевременно прочищать дымоход;

позаботиться о хорошей вентиляции;

не закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели. При возникновении ЧС звоните "101" и "112".

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