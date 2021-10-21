Алматинка оставила ребенка на дороге - видео прокомментировали в ДП

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Видео, на котором женщина специально оставила ребенка на проезжей части, распространяют в соцсетях.
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали видео, на котором женщина специально оставила ребенка на проезжей части, сообщает zakon.kz.
Видео распространяют в соцсетях.
В настоящее время Управлением полиции Наурызбайского района по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства и приняты меры в соответствии с законодательством РК. пресс-служба ДП Алматы
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