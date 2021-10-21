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Алматинка оставила ребенка на дороге - видео прокомментировали в ДП

Фото: кадр из видео 21 октября 2021, 13:30

Видео, на котором женщина специально оставила ребенка на проезжей части, распространяют в соцсетях.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали видео, на котором женщина специально оставила ребенка на проезжей части, сообщает zakon.kz.

Видео распространяют в соцсетях.

В настоящее время Управлением полиции Наурызбайского района по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства и приняты меры в соответствии с законодательством РК. пресс-служба ДП Алматы

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