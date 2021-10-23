Из-за подозрительной коробки в Нью-Йорке перекрыли движение у здания ООН

Опасность оказалась ложной.

Полиция расширила на два квартала оцепление вокруг подозрительного предмета в Нью-Йорке, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, пешеходам не разрешалось проходить в запретную зону. Автомобильное движение также было перекрыто.

На место происшествия прибыли кинологи с собаками, которые обследовали подозрительный предмет. В итоге опасность оказалась ложной. Оцепление сняли, в загадочной коробке в действительности оказались цветы и парфюмерия.

Сейчас движение напротив штаб-квартиры ООН восстановлено.

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