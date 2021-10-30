Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

G20 поддерживает цель вакцинации 70% мирового населения к середине 2022 года – СМИ

Фото: Zakon.kz 30 октября 2021, 20:33

Намеченную ВОЗ цель вакцинировать 40% мирового населения до конца 2021 года разделили все лидеры.

Лидеры стран Группы двадцати на проходящем в итальянской столице саммите поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года, передает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

Цель, намеченную Всемирной организацией здравоохранения, о вакцинации 40% мирового населения до конца 2021 года и по крайней мере 70% к середине 2022 года разделили все лидеры, – указал источник.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ