G20 поддерживает цель вакцинации 70% мирового населения к середине 2022 года – СМИ

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Намеченную ВОЗ цель вакцинировать 40% мирового населения до конца 2021 года разделили все лидеры.
Лидеры стран Группы двадцати на проходящем в итальянской столице саммите поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года, передает Zakon.kz.
Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.
Цель, намеченную Всемирной организацией здравоохранения, о вакцинации 40% мирового населения до конца 2021 года и по крайней мере 70% к середине 2022 года разделили все лидеры, – указал источник.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!