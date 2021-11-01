Вахтовый автобус сгорел на трассе в Карагандинской области

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Днем 31 октября в Карагандинской области на трассе Караганда – Егиндыбулак загорелся вахтовый автобус, сообщает Zakon.kz.

Пассажиры и водитель смогли выйти из автобуса. Жертв и пострадавших нет, пишет eKaraganda.

31 октября в 15:46 поступило сообщение о пожаре в Каркаралинском районе. На 30-м километре автодороги Караганда – Егиндыбулак произошло горение автобуса (вахтовый) на общей площади 24 квадратных метра. Пожар ликвидирован в 17:37. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов, – сообщили в ДЧС Карагандинской области.

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