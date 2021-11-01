"Вау, Казахстан!": путешествие к Тирамису

Путешествие Ануара Нурпеисова по Мангистауской области продолжается.

Ведущий проекта "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия Ануар Нурпеисов продолжает исследовать Мангистаускую область. Вместе с командой он отправился в Долину замков Айракты, передает Zakon.kz.

Айракты – это система останцовых гор в Мангистауской области. 25 млн лет назад в этих местах произошло землетрясение, из-за которого со дна океана поднялся древний пласт земной коры толщиной в несколько километров.

Дав круг в 30 километров, съемочная группа спустилась в долину, где расположен солончак Тузбаир.

Ощущение, будто Тузбаир – это огромное чудище с огромными щупальцами. Оно либо спит, либо погибло миллионы лет назад. Это нужно увидеть своими глазами, чтобы почувствовать, – отмечает Ануар.

Пункт назначения следующего дня – памятник Бекет Ата.

Местные утверждают: если вы хотите благополучно проехать по Мангистауской области, нужно получить благословение у этой святыни. Здесь настолько все пропитано любовью, что даже джейраны ходят рядом с людьми, – говорит ведущий.

Бекет Ата был религиозным деятелем, просветителем, суфием и батыром. Он занимался просветительской деятельностью, строил медресе и лечил людей. Также он был архитектором и сам построил мечеть в скале, где и был захоронен.

Всего несколько лет назад общественность узнала о горах Тирамису. Они действительно похожи десерт, в честь которого их назвали. Команда "Вау, Казахстан!" побывала и здесь, а ведущий поделился своими впечатлениями со зрителями.

Финальной точкой путешествия по Мангистауской области стал Национальный заповедник Устюрт. Со смотровой точки заповедника съемочная группа доехала до урочища Бозжыра, откуда открывается самый фантастический панорамный вид в стране.

Жить в Казахстане и не побывать в этом месте – просто непростительно, – заявил блогер.

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