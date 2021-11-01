Пешехода насмерть сбили в столице 

По данному факту начато досудебное расследование.

В Нур-Султане сбили насмерть пешехода, передает Zakon.kz.

31 октября в 13:33 22-летний водитель автомашины Kia, следуя по ул. Уалиханова, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной Lada, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, двое пассажиров Lada и водитель Kia доставлены в больницу и после осмотра врачей отпущены домой.

По данному факту начато досудебное расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!