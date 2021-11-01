Пешехода завалило кирпичной стеной – ДТП произошло в Павлодаре

В Павлодаре прохожего завалило кирпичной стеной из-за столкновения двух авто.

В Павлодаре столкнулись два автомобиля, после чего въехали в частный дом, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в instagram-паблике, ДТП произошло на пересечении улиц Абая – Горького.

Очень жаль пешехода, которого завалило кирпичной стеной. Скорейшего выздоровления. Водители, будьте внимательны, не игнорируйте дорожные знаки и соблюдайте скоростной режим! Спасибо сотрудникам полиции и службе скорой помощи за оперативность, – говорится под публикацией со ссылкой на подписчика.

В областном департаменте полиции сообщили, что авария произошла 1 ноября в 08:40 в Павлодаре. 21-летний водитель автомашины марки ВАЗ-2110 двигался по ул. М. Горького и на пересечении с ул. Абая не уступил дорогу автомашине марки Honda, в результате чего произошло столкновение двух авто. После удара водитель ВАЗа въехал на заборное ограждение частного дома, которое упало на проходящего мимо прохожего.

В результате дорожного происшествия прохожий с травмами госпитализирован в больницу. Двое пассажиров автомашины Honda (супруга и дочь водителя) обратились за медицинской помощью. пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве отметили, что автомашина ВАЗ-2110 водворена на штрафную стоянку.

Проводится проверка, назначены экспертизы. пресс-служба ДП Павлодарской области

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