"Тайны вокруг нас": какое отношение к приготовлению хлеба имеет серебро

Почему хлеб считается священным продуктом у кочевых народов.

Последний выпуск "Тайн вокруг нас" на Первом канале Евразия был посвящен хлебу. Его вкус знаком каждому, с него же начинается любая трапеза, передает Zakon.kz.

Таба-нан – наиболее распространенный в национальной казахской кухне вид хлеба. Своей форме он обязан древним кочевникам, которые олицетворяли круглый диск с солнцем – вечным символом жизни. Характерные надрезы по всей его площади считались своеобразной подписью кулинара.

Министерство пищевой промышленности СССР пыталось сконструировать машину, которая могла бы воссоздать характерные оттиски на лепешке, но ничего не вышло. Повторить традиционные метки – на деле отпечатки пальцев рук – было невозможно.

Рацион питания должен содержать в себе белки не только животного, но и растительного происхождения. В пшенице, из которой готовят хлеб, много незаменимого растительного белка. Используя хлебобулочные изделия, мы компенсируем дефицит белков и жиров растительного происхождения, что очень важно, – объясняет руководитель лаборатории пищевых биотехнологий Юрий Синявский.

Таба-нан готовится из пшеничной муки, а его создание превратилось в настоящий семейный ритуал, в котором принимают участие даже дети.

Клятва, произнесенная на хлебе, считается непреложной. Этот, можно связать, священный продукт сопровождал кочевников на протяжении всей жизни еще и потому, что он чрезвычайно полезен.

Если говорить про хлеб, в состав которого входит мука, то для нас – это источник сложных углеводов. Они необходимы, если мы занимается большой физической активностью, – говорит диетолог и терапевт Юлия Пигарева.

Визит гостей – радость для степняков. Они верили, что в образе странствующего путника к ним в дом мог постучаться ангел, обидеть которого невкусным обедом считалось большим грехом.

Многие казахские семьи хранили фамильный секрет приготовления основы будущего хлеба. Замужние женщины годами оттачивали свои навыки, чтобы проведенное за дастарханом время стало настоящим удовольствием. Видимо, поэтому самый ароматный и вкусный хлеб готовило старшее поколение.

Бабушки во время приготовления надевали серебряные украшения, так как серебро обладает свойством очищения. Таким образом они отгоняли всех злых духов, хлеб очищали. Его приготовлению уделялось особое внимание, – рассказывает этнограф, историк казахской кухни Айгерим Мусагажинова.

Смотрите "Тайны вокруг нас" каждое воскресенье на Первом канале Евразия, чтобы узнать о секретах кухни казахского народа.

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