"Казахфильм" снял ролик в новом направлении для Europharma

Aq Niet Group – это группа компаний, которая занимается продажей фармацевтических товаров.

История компании Aq Niet Group началась в 1995 году, когда простой провизор Марат Оразалиев открыл небольшую аптеку в Шымкенте. Теперь она – крупнейший игрок на фармацевтическом рынке Казахстана. За это время предприятие пережило ребрендинг, расширение и автоматизацию процессов. Историю Aq Niet Group запечатлел "Казахфильм". Знаменитая киностудия сняла коммерческий ролик и показала, как развивалась компания в течение 25 лет.

Aq Niet Group – это группа компаний, которая занимается продажей фармацевтических товаров. В нее входят сеть аптек Europharma и Arzan Pharm, дистрибьюторская компания Aq Niet Pharmaceuticals, сеть дисконт-центров в районных центрах Arzan Market и магазины у дома Emart.

История Aq Niet Group началась 25 лет назад в Шымкенте. Тогда, после окончания фармацевтического факультета, Марат Оразалиев решил заняться предпринимательством. Он арендовал помещение площадью 50 кв. м и стал продавать лекарства, аптеку назвал Ak Niet. А через год, в 1996-м, он основал компанию Ak Niet Pharmaceuticals.

Компания постепенно росла. В 2001 году Марат Оразалиев открыл два мини-завода по переработке лекарственных растений и выпуску минеральной воды. Параллельно с этим открылись аптеки в других регионах Казахстана, а с 2018 года группой компаний владеет Кайрат Шакиртович Итемгенов.

При Итемгенове начался новый этап развития компании: открылись аптеки с направлением "Beauty and health", заключен меморандум с ведущими медицинскими вузами Казахстана о совместной деятельности в области подготовки фармацевтов, запущено мобильное приложение eclub. Кроме того, компания открыла собственные продуктовые магазины у дома под названием Emart.

Кайрат Шакиртович Итемгенов - председатель наблюдательного совета и единственный акционер ТОО "Aq Niet Group".

Сейчас в Aq Niet Group работает более 2500 человек. Среди них есть дети тех, кто стоял у истоков основания бизнеса.

Рамиль Хакимьянов – представитель второго поколения, которое работает в компании. Его отец был водителем, развозившим минеральную воду в магазины и аптеки Шымкента. Достигнув совершеннолетия, Рамиль устроился на склад Aq Niet. Параллельно учился на экономиста.

Все время хотелось в офис перевестись. В 2005 году у меня не было опыта работы на компьютере. Я занял у своего деда 70 тыс. тенге и купил компьютер, научился печатать, работать в программах. В 2006 году меня перевели в офис в региональный отдел продаж в качестве оператора, - рассказал Рамиль Хакимьянов.

Уже спустя три года Рамиль руководил отделом закупа, затем работал с импортными контрактами, переехал из Шымкента в Нур-Султан и возглавил столичный филиал. А в 2017 году перевелся в Алматы – руководить отделом закупок.

С прошлого года Рамиль Хакимьянов руководит отделом категорийного менеджмента по лекарственным средствам. Он – ответственный за направление "лекарственные средства" по работе с поставщиками.

Я люблю компанию. Поэтому столько времени проработал. Хотя за это время не сосчитать сколько было предложений от других компаний. Дистрибьюторские компании, наши конкуренты, наши поставщики, с которыми я работал, звали к себе. Но есть преданность компании. Все время остаюсь в ней, работаю, вкладываюсь в ее развитие, - поделился Рамиль Хакимьянов.

К слову, отец Рамиля продолжает работать в Aq Niet Group.

Еще один представитель второго поколения – Лаура Сапахова. Ее тетя была одной из первых, кто стал работать в сети аптек Europharma. Именно тетя вдохновила девушку поступить в фармацевтическую академию в Шымкенте. На третьем курсе, когда Лаура активно искала работу, появилась вакансия оператора справочной службы в Europharma. Девушка, мечтавшая работать по профессии в офисе, не задумываясь подала резюме. Ее приняли. Это был 2014 год.

Через три года Лаура стала супервайзером, затем – руководителем отдела call-центра.

Отдел call-центра существует давно. Можно набрать 3303 и в любой момент проконсультироваться. Если вы заболели или хотите узнать, какую бутылку купить для новорожденного, какую смесь больше приобретают, что рекомендуют - все можно уточнить у операторов, потому что у них фармацевтическое образование. Это главный критерий, по которому мы набираем. Вы можете оформить заказ по телефону или уточнить у операторов, как сделать это в приложении, - рассказала Лаура Сапахова.

В период ее работы была автоматизирована работа операторов, обновлен сайт компании, появилось приложение e-club. С 2019 года Лаура Сапахова как раз отвечает за его работу. Для того, чтобы вырасти из оператора справочной службы в директора департамента ей понадобилось всего пять лет.

Таких историй карьерного роста в группе компаний Aq Niet Group много.

А ведь все начиналось с маленькой аптеки в Шымкенте.

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