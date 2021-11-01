"Красота в милосердии": Zakon.kz открывает голосование за конкурсанток

С сегодняшнего дня стартует отбор конкурсанток в номинации "Красота в милосердии".

Впервые в истории проекта "Мисс Казахстан" участницам, которые не прошли отбор жюри, Zakon.kz предоставляет шанс вернуться в конкурс, чтобы побороться за титул первой красавицы страны.

С сегодняшнего дня стартует отбор конкурсанток в номинации "Красота в милосердии", победительница которой, выбранная жюри Zakon.kz и читателями в соцсетях, получит второй шанс на победу в финале "Мисс Казахстан-2021".

За уникальную возможность поборются 10 красавиц из разных городов страны. Девушки активно участвуют в волонтерских движениях, акциях милосердия и создают собственные социальные проекты.

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Zakon.kz приглашает казахстанцев определить трех достойнейших кандидаток на участие в "Мисс Казахстан-2021". Победительницу выберет жюри.

Голосование продлится до 14:00 2 ноября. Отдать свой голос за понравившуюся девушку можно здесь.

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