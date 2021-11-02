Водитель Lada сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе в Экибастузе

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Мальчик с травмами был госпитализирован в больницу.
Несовершеннолетний мальчик пострадал в результате ДТП в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.
31 октября около 18:30 в Экибастузе 23-летний водитель автомашины ВАЗ-21104 совершил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Стражи порядка отметили, что автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.
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