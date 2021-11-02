В Алматы нетрезвый мужчина устроил погром в лифте

Его нашли и оштрафовали.

В социальных сетях 1 ноября было распространено видео, в котором видно, как мужчина устроил погром в лифте одного из алматинских ЖК и разбил панель управления лифтом, сообщает Zakon.kz.

Панель с кнопками и монитором он разгромил ногами и руками. Сотрудники полиции нашли и установили личность хулигана.

Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, это Жунисов Т.Ж. 1978 года рождения.

В его действиях усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 434 КРК об АП. Напомню о недопустимости такого поведения, – написал Абдрахманов.

Эта статья "Мелкое хулиганство", которая предусматривает наказание в виде штрафа в 5 МРП (14 585 тенге) либо административного ареста на срок до десяти суток.

Позже Рустам Абдрахманов сообщил, что мужчина принес извинения публично, так как правонарушение, совершенное им, стало достоянием общественности.

При этом он отметил, что извинения не снимают предусмотренную законом ответственность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!