В Караганде стреляли в директора ТОО

Мужчина выстрелил из пистолета в руководителя.

В Караганде мужчина выстрелил из пистолета в директора ТОО, передает Zakon.kz.

27 октября на одном из торговых предприятий произошел конфликт с использованием оружия.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что на предприятии возник конфликт между 30-летним директором ТОО и неустановленным мужчиной. В ходе ссоры злоумышленник произвел в руководителя выстрел из травматического пистолета "Оса". Потерпевший с пулевым ранением обратился в медицинское учреждение, отказавшись от госпитализации.

По "горячим следам" задержан 29-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания. Травматический пистолет изъят, – отмечается в информации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 287 УК РК "Незаконное хранение или ношение оружия". Ведется расследование.

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