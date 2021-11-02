Казахстанец оштрафован почти на 3 млн тенге за контрабанду табака в Россию

Безакцизная табачная продукция уничтожена.

Казахстанец пытался провезти контрабанду табачной продукции в Россию, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, индивидуальный предприниматель из ЗКО еще в 2020 году приобрел 319 тыс. пачек безакцизных сигарет в Алматы.

Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через ЗКО в Россию. При этом для маскировки незаконных действий дополнительно закупил 24 тыс. пачек сигарет с акцизными марками, – отмечено в сообщении.

Мужчина оштрафован на 2,7 млн тенге.

Безакцизная табачная продукция уничтожена, – добавили в агентстве.

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