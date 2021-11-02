Раскрыта хитрость распродаж в аптеках

Провизор рассказала, на что нужно обращать внимание, покупая лекарства по акции или со скидкой.

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина раскрыла хитрости аптечных распродаж, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik она рассказала, на что нужно обращать внимание, покупая лекарства по акции или со скидкой.

Акция – это маркетинговый ход. В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же, то есть когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор. Ирина Булыгина

Как правило, по ее словам, "на упаковке будет стоять дата производства, а в инструкции внутри упаковки будет срок годности".

Даты надо уточнять на кассе. Ирина Булыгина

Также, как отметила провизор, в аптеках можно столкнуться и с другой хитростью – если вы видите, что лекарственное средство продается со скидкой, то нужно попробовать узнать в интернете, сколько оно стоило до снижения цены.

Есть ажиотажный спрос. В этой ситуации с вами могут поступить даже таким образом, что на лекарство поднимут цену, а потом якобы дадут скидку по акции. Вы можете поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже. Ирина Булыгина

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