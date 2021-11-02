В Алматы завершен конкурс на бесплатную подготовку к поступлению на гранты в США

Каждый достоин знаний и шанса на обеспеченную жизнь – организаторы.

В Алматы завершился конкурс на бесплатную подготовку к поступлению на гранты в США. Победители в течение года будут готовиться к сдаче экзаменов IELTS и SAT для успешного поступления в американские вузы.

Конкурс Captain Campus организован компанией IBC Group и фондом К. Аубакирова.

20 победителей в течение года будут совершенно бесплатно готовиться не только к IELTS, но и к SAT-тестированию (состоит из трех разделов, экзаменуемого проверяют на умение читать и понимать текст, познания в математике, умение выявлять и исправлять ошибки в тексте .– Прим. авт.). К слову, стоимость годовой подготовки к одному только IELTS начинается от 750 тыс. тенге.

На участие было подано около 350 заявок, после обработки которых отобрано более 150 конкурсантов.

Основной контингент – школьники и студенты колледжей, которые недавно получили или заканчивают получать среднее специальное образование. Примерно треть участников – ребята старше 20 лет. Приходили также взрослые люди, которые не реализовали свои амбиции здесь и решили попытать удачу. Направление у всех разное – были математики, юристы. В основном планируют поступление на бакалавриат и магистратуру, – рассказала журналисту Zakon.kz преподаватель английского, IELTS-тьютор в IBC Group Карина Мусина.

В ходе первого этапа Captain Campus участникам предлагалось написать сочинение на трех языках – казахском, русском и, конечно, английском. С заданием успешно справились 60 конкурсантов.

Отбор был очень серьезный, долго решали, кого стоит допустить до второго этапа. Потому что наша цель – помочь тем ребятам, которые действительно всерьез заботятся о своем дальнейшем будущем и карьере, – объяснила языковед.

Второй этап представлял собой сдачу теста из 100 лексико-грамматических вопросов и, опять же, написание сочинения на английском: на сей раз давались мотивационные темы. Помимо уровня владения языком, ребята должны были продемонстрировать свой потенциал, умение рассуждать, отношение к актуальным проблемам.

В итоге остались 40 счастливчиков, выбившихся в третий, финальный этап конкурса. Там их ожидало полноценное пробное тестирование IELTS, утвержденное Кембриджским университетом.

Напомним, что IELTS состоит из четырех частей – Listening, Reading, Writing и Speaking. Первая часть подразумевает аудирование, вторая – анализ текстов. Далее необходимо справиться с письменными заданиями и пройти своего рода "собеседование" с экзаменатором.

Когда при поступлении за границей абитуриент набирает высокий балл IELTS, ему, в зависимости от университета и факультета, предоставляются различные привилегии, например, скидка на обучение. Если это одаренный студент, вуз вкладывается в него и выделяет грант. Мы решили удвоить шансы наших подопечных, поэтому они будут готовиться сразу к двум тестированиям. Помимо этого, в течение всего времени подготовки с ними будут работать наши коллеги-координаторы, выявлять их склонности, способности. Это нужно для того, чтобы будущие студенты поняли, чего они хотят, на каком факультете смогут лучше реализовать свой потенциал, – поделилась Карина Мусина.

Организаторы конкурса также обещают победителям помощь в составлении персонального профиля и консультации по вопросам коммуникации с консульством, сбора необходимых документов, получения визы и т.д.

IBC Group является филиалом американской компании Usanarus. Занимается обучением построению бизнеса в США, комплексным сопровождением клиентов по вопросам получения приглашения, подготовки к интервью, документации, выезда, пребывания, социальной адаптации, осуществления трудовой и образовательной деятельности.

Частный фонд К. Аубакирова называет своей целью обеспечение образования для всех. Как считают представители организации, каждый достоин знаний и шанса на обеспеченную жизнь, невзирая на социальный уровень и финансовые возможности.

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