"Мисс Казахстан-2021": кто победил в номинации "Красота в милосердии"

Красив тот человек, который делает добрые дела - Совет Сеитов.

По итогам голосования в тройку лидеров вышли Эльмира Узакбаева из Актау, Назым Магауия из Нур-Султана и Наргиз Елеусизова из Кокшетау. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лишь одну красавицу, которая станет победительницей в номинации "Красота в милосердии".

Zakon.kz узнал у судей, как и из чего складывалось их мнение о победительнице.

Трое членов жюри сошлись во мнении присудить лидерство конкурсантке из Кокшетау.

Ее выбрал директор по социальным проектам национального конкурса красоты "Мисс Казахстан", а также эксперт в области молодежной политики общественного совета города Алматы Совет Сеитов.

То, что делают остальные девушки – не ново и не оригинально. Там никакого героизма не нужно. А Наргиз, живя в Алматы, во время пандемии вынуждена была вернуться к себе в Кокшетау, но она не сидела дома. Она пошла работать. Работала вместе с теми, кто был на передовой. Она прошла очень хорошую школу на практике. Я считаю ее героем нашего времени, - отмечает Совет.

"Мисс Казахстан" - это ивент №1, говорит руководитель социальных проектов. Он показывает достопримечательности, традиции нашей страны, ее красоту. С каждым годом его популярность лишь возрастает. Проект помогает девушкам реализовать и попробовать себя в творчестве, быть ближе к народу.

Красив тот человек, который делает добрые дела. И так будет всегда. Основой любого конкурса является красота внешняя, воспитание, образование, но также и милосердие. Хотел бы пожелать удачи всем участницам, - подытожил Совет Сеитов.

Продюсер сайта Zakon.kz Думан Капасов объяснил, почему выбрал Наргиз Елеусизову.

Меня впечатлила ее самоотверженность. Согласитесь, не каждый сможет в период пандемии, распространяющегося по стране вируса, помогать людям. Она оставила учебу и устроилась медсестрой. Она справилась со стрессом, который сломал бы даже крепкого мужчину. Это достойно уважения, - сказал Капасов.

Каждая из претенденток уже победительница, уверен он. Девушки занимаются проблемами, о которых многие лишь говорят – заботятся о больных людях и бездомных животных, помогают приютам, не оставляют без внимания вопросы экологии и медицины.

"Мисс Казахстан" - это не только про красоту внешнюю, но и про внутреннюю, которую невозможно нарядить, создавая образ, считает продюсер.

Третьим членом жюри, проголосовавшим за конкурсантку из Кокшетау, стала телеведущая и общественный деятель Адель Оразалинова.

Мне понравилось, что ее волонтерская деятельность отражена не как однократное выражение добра. В тяжелый для страны период она работала волонтером в больнице. Но сомнения у меня были. Девушек много, все они красивые, но я опиралась на то, что Наргиз занималась волонтерством продолжительное время, - говорит Адель.

Конкурсы – это соревновательный дух и возможность для молодых людей. Адель была очень рада, что в этом году в проекте участвовали такие образованные и милосердные девушки, а не просто красавицы в коротких юбках.

Я думаю, что в доброте и милосердии нет конкуренции. "Кто сделал лучше, а кто больше" - считаю это не совсем правильным. Профессиональный подход к выбору - это о тех, кто занялся основательно волонтерской деятельностью, - отмечает она.

А вот выбор главы волонтерского движения "Клуб добряков Алматы" Мадины Мырзахметовой пал на девушку из столицы.

Она выбрала самые актуальные и, можно сказать, сложные проблемы, которые требуют большого внимания. Проблемы экологии и бездомных животных нуждаются в таких людях, которые смогут правильно донести информацию и призвать других обратить на это внимание. Одно дело говорить и просто хотеть. Но Назым своим активным участием, примером показывает и освещает эти вопросы, что очень радует, - ответила Мадина.

Также руководитель волонтерского движения уверена, что милосердие – одна из составляющих любой девушки. Ей отрадно видеть, что участницы проекта понимают важность милосердия, что у них находится время для добрых дел. Мадина считает, что девушки благодаря своей мудрости и чуткому сердцу смогут помочь обществу, а также стать примером для молодежи.

"Мисс Казахстан" позволяет девушкам раскрыться с разных сторон и подталкивает быть красивыми не только внешне, - подчеркивает она.

С ней солидарна и Салтанат Мурзалинова-Яковлева, президент ОФ "Центр социальных инклюзивных программ".

Мне импонирует, что Назым опирается на работу международных организаций. Это неплохой опыт и неплохая база. Также только устойчивый человек будет работать с детьми из психоневрологических интернатов, - говорит она.

Благодаря конкурсу создается целостный образ человека, который не завязан лишь на внешних признаках, отмечает Салтанат.

Эти девушки могут стать амбассадорами крутых благотворительных проектов с дальнейшим вовлечением туда помощи, - уверена представитель жюри.

Zakon.kz поздравляет Наргиз Елеусизову с победой, желает ей и остальным девушкам идти только вперед, покоряя новые вершины!

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