Праздник Независимости консолидирует нацию в единое целое

"Наша страна сильна дружбой разных национальностей".

В эти дни в разных регионах Казахстана проводятся массовые мероприятия, посвященные 30-летию Независимости, сообщает Zakon.kz.

В честь 30-летия Независимости татарский этнокультурный центр "Туган тель" Алматинской области провел в городе Талдыкоргане фестиваль дружбы народа "Бірлігіміз жарасқан", в котором приняли участие представители разных национальностей.

Как отметила, приветствуя участников и гостей фестиваля председатель татарского этнокультурного центра "Туган тель" Руфина Усанова, главное достояние нашего народа – это мир и согласие. По ее словам, такого рода мероприятия позволяют укреплять межэтническую толерантность, общественное согласие, взаимопонимание и дружбу между казахстанским народом, а также помогают сохранить обычаи и традиции, преемственность поколений. Но, главное, консолидируют нацию в единое целое.

Ее мнение разделяют представители славянского движения, русского, чечено-ингушского, китайского, курдского, польского культурных центров и другие активисты и граждане города. Как прозвучало среди их выступлений, "наша страна сильна дружбой разных национальностей. У всех есть свои народные обычаи, своя история, праздники, национальные костюмы".

Подтверждением тому послужили и выставка национальных блюд, и дефиле из демонстрации татарских национальных костюмов.

Еще одно мероприятие, посвященное 30-летию Независимости нашей страны, прошло в городе Тараз. В этот раз это была ярмарка, в которой участвовали производители сельскохозяйственной продукции из соседней дружественной страны – Кыргызстана. И это неслучайно, ведь и наши соседи в этом году отмечают 30-летие своей Независимости.

Ярмарка была приурочена к Дням Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики. Аграрии этих регионов доставили в Тараз по сниженным ценам почти 130 тонн овощей, фруктов, саженцев и сухофруктов.

Особый праздничный дух ярмарке придал концерт, подготовленный вокальными и танцевальными группами Кыргызстана.

Казахи и кыргызы – братские народы, нас связывают общая многовековая история, прочные узы дружбы и добрососедства, – отметил присутствовавший на данном мероприятии аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. – Наша общая обязанность и дальше укреплять единство между народами. Необходимо продолжить многовековую традицию межкультурного диалога. Недавно мы принимали участие в традиционном республиканском фестивале манасшы "Ұрааным Манас" в Таласской области. В Бишкеке прошли мероприятия, посвященные 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева. Сегодня для жителей Тараза вы устроили настоящий праздник. Уверен, что наши отношения будут и далее углубляться и расширяться. В рамках регионального сотрудничества будем взаимодействовать на основе доверия в различных сферах, в том числе культуры и торговли. Пусть дружба между нашими странами крепнет во благо нам всем!

Среди посетителей ярмарки были также полномочные представители президента Кыргызстана Эркин Тентишев и Бакытбек Нарбеков.

Следует сказать, что город Тараз сейчас хорошо развивается. Так, по информации акима Тараза Ержана Жилкибаева, "прежде всего – это хорошая дорога для населения, безопасные улицы, чистая питьевая вода, рабочие места". По его словам, в ближайшие три года будут отремонтированы 89 водопроводных и канализационных сетей, освещены 156 улиц и дворов 151 многоэтажного дома, заменены лотковые сети на 27 улицах, очищены шесть каналов, благоустроена 241 дворовая площадка.

– Приоритетными остаются пригородные массивы, сейчас мы изыскиваем деньги для асфальтирования дорог, – сказал аким. – Для привлечения туристического потенциала планируем обновить квартал "Әулиеата".

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