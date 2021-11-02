Алматинку сбили на пешеходном переходе

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Девушка находится в больнице.
В Алматы на пешеходном переходе сбили девушку, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло после обеда на пересечении ул. Жандосова и Байзакова.
Водитель Mitsubishi Lancer двигался по Жандосова в западном направлении. На пешеходном переходе он допустил наезд на девушку 1997 года рождения, – уточнили в ДП города.
После ДТП девушку доставили в медицинское учреждение.
Материал находится в производстве УП Бостандыкского района, – сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
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