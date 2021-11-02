Ночной голод может быть признаком опасного состояния – Малышева

Эта патология обычно предшествует сахарному диабету.

Российский врач-терапевт и ведущая Первого канала Елена Малышева заявила, что повышенный аппетит в ночное время может свидетельствовать о серьезном заболевании, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, желание поесть ночью обычно имеет физиологические причины. Малышева посоветовала всем, кто столкнулся с этой проблемой, обратиться к врачу и сдать анализы на уровень инсулина и уровень сахара в крови, а также проверить гликированный гемоглобин, чтобы узнать среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца.

Телеведущая отметила, что ночной голод может быть признаком такого опасного состояния, как гиперинсулинизм – синдрома, который характеризуется повышением уровня инсулина и снижением сахара в крови. Малышева уточнила, что эта патология обычно предшествует сахарному диабету.

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