Заболеваемость коронавирусом среди школьников растет в некоторых регионах

В четырех регионах растет число заболевших школьников.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди школьников, передает корреспондент Zakon.kz.

Среди школьников, обучающихся в традиционном формате, было зарегистрировано 15 028 случаев заболевания коронавирусом, в том числе среди контактных – 1317 больных.

За последние две недели октября заболеваемость среди школьников снизилась в 1,3 раза. Вместе с тем в Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской областях отмечается рост заболеваемости до 1,4 раза, – сообщил Шоранов на заседании правительства.

В очагах было установлено 159 тысяч контактных, из них у 0,8% выявлен положительный ПЦР-тест.

По его словам, на сегодняшний день в "зеленой" зоне находится девять регионов: Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и город Шымкент.

Четыре региона в "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Карагандинская области, города Алматы и Нур-Султан.

В "красной" зоне остаются четыре региона: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В целом, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 2,8 раза, а летальность – в 4,1 раза, – подчеркнул первый вице-министр.

Также с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек – с 56 до 33%, реанимационных – с 45 до 27%. В резерве имеется более 30 тыс. коек.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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