Турнир по футболу, посвященный 30-летию Независимости РК, прошел в "Черном беркуте"

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Матч прошел на стадионе учреждения.
Участие в нем приняло несколько команд, среди которых была и сборная осужденных. Ежегодный турнир в этом году был посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан, за одноименный Кубок которого и боролись команды, передает Zakon.kz.
Помощь в организации игр оказали представители КГУ "Молодежный ресурсный центр Житикаринского района" отдела внутренней политики акимата Житикаринского района.
Нешуточные баталии развернулись на футбольном поле. Каждая из команд-участниц старалась максимально показать себя в игре.
Очень рад, что смог поучаствовать. Стараюсь как можно чаще участвовать в спортивных мероприятиях учреждения, – поделился эмоциями осужденный К.
По итогам первое место заняла команда сотрудников, второй стала сборная осужденных учреждения.
Подобные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, играют большую роль в жизни, тем более сейчас. Помимо прочего, это хорошо помогает максимально разнообразить досуг ежедневного распорядка дня, направить энергию в положительное русло, – сказал начальник учреждения, подполковник юстиции Нурбек Кабдикаримов.
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