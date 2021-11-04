Турнир по футболу, посвященный 30-летию Независимости РК, прошел в "Черном беркуте"

Матч прошел на стадионе учреждения.

Участие в нем приняло несколько команд, среди которых была и сборная осужденных. Ежегодный турнир в этом году был посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан, за одноименный Кубок которого и боролись команды, передает Zakon.kz.

Помощь в организации игр оказали представители КГУ "Молодежный ресурсный центр Житикаринского района" отдела внутренней политики акимата Житикаринского района.

Нешуточные баталии развернулись на футбольном поле. Каждая из команд-участниц старалась максимально показать себя в игре.

Очень рад, что смог поучаствовать. Стараюсь как можно чаще участвовать в спортивных мероприятиях учреждения, – поделился эмоциями осужденный К.

По итогам первое место заняла команда сотрудников, второй стала сборная осужденных учреждения.

Подобные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, играют большую роль в жизни, тем более сейчас. Помимо прочего, это хорошо помогает максимально разнообразить досуг ежедневного распорядка дня, направить энергию в положительное русло, – сказал начальник учреждения, подполковник юстиции Нурбек Кабдикаримов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!