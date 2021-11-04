Токаев назвал причину обмеления трех рек

Повысить водосбережение с помощью новейших технологий и цифровизации призвал президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе сказал о сохранении экосистемы водных объектов страны и экологическом состоянии трансграничных рек, передает Zakon.kz.

Наблюдается катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния трансграничных рек, в особенности Сырдарьи, Урала и Или. Во многом это связано со снижением объемов поступающей воды из соседних стран из-за возрастающего там водопотребления, – сказал глава государства.

Кроме того, президент затронул вопрос новых технологий и цифровизации в сфере водопотребления.

Читаем также: Обмеление Урала грозит экологической катастрофой

Предстоит кардинально изменять подходы к водопотреблению, в том числе с помощью новых технологий и цифровизации. Это в первую очередь касается промышленности и сельского хозяйства. Касым-Жомарт Токаев

Также президент призвал к бережному использованию водных ресурсов страны.

Читайте также: Урал обмелел - в Минэкологии назвали причину

Для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов мною поручено приступить к реконструкции 120 каналов и построить 9 новых водохранилищ. Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что эта важнейшая инициатива позволит в определенной степени снизить зависимость от воды, поступающей из других стран.

Читайте также: Ученые предсказали будущее реки Урал

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!