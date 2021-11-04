Как холодный антициклон повлияет на погоду в Казахстане 

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Прогноз погоды в Казахстане на 5 ноября.
Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 5 ноября, передает Zakon.kz.
Холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на территорию Казахстана, вызывая погоду без осадков и низкую температуру воздуха. И только в горных районах юго-востока под влиянием фронтальных разделов пройдет снег с низовой метелью. На большей части республики ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – с пыльной бурей, на севере и юго-востоке – туман, – сообщили в РГП "Казгидромет".
В Туркестанской области на севере, западе, в горных и предгорных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на севере – с пыльной бурей.
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23 м/с, в горных районах – туман, низовая метель.
В горных, предгорных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, усиление ветра в районе Алакольских озер до 17-22 м/с.
В центре и на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в центре – с пыльной бурей.
На юго-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльной бурей.
На севере Атырауской, днем на севере Акмолинской, юге Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью на юго-востоке, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на северо-западе – туман.
На западе Костанайской области ожидается туман, на севере – усиление ветра до 15-20 м/с.
На севере Карагандинской области ожидается туман.
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