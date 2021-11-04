В больнице Жезказгана при пожаре погиб пациент

Возбуждено уголовное дело.

Пациент погиб при пожаре в больнице Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 3 ноября.

На четвертом этаже в одной из палат Центральной больницы города произошел пожар. Площадь возгорания составила 10 кв. м. На месте пожара было обнаружено тело пациента 1961 года рождения, – сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день больница работает в штатном режиме. Причина пожара устанавливается.

По информации ДЧС, на месте пожара были задействованы 24 человека и семь единиц техники.

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