Противотанковую мину времен гражданской войны обнаружили в ЗКО

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Жертв и пострадавших нет – ДП ЗКО.
В Западно-Казахстанской области обнаружили противотанковую мину, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в областном департаменте полиции.
3 ноября в 16:30 по ул. Сарайшык при копании земли гражданином Ч. 1986 г.р., проживающим там же, был обнаружен предмет, похожий на мину (противотанковая мина времен гражданской войны без головного взрывателя). пресс-служба ДП ЗКО
Отмечается, что саперы ДП ЗКО вывезли мину в безопасное место – на полигон, где ее уничтожили в 18:12.
Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДП ЗКО
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