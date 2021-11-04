Противотанковую мину времен гражданской войны обнаружили в ЗКО

Жертв и пострадавших нет – ДП ЗКО.

В Западно-Казахстанской области обнаружили противотанковую мину, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в областном департаменте полиции.

3 ноября в 16:30 по ул. Сарайшык при копании земли гражданином Ч. 1986 г.р., проживающим там же, был обнаружен предмет, похожий на мину (противотанковая мина времен гражданской войны без головного взрывателя). пресс-служба ДП ЗКО

Отмечается, что саперы ДП ЗКО вывезли мину в безопасное место – на полигон, где ее уничтожили в 18:12.

Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДП ЗКО

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