Темиртас Жусупов прошел в финал Чемпионата мира по боксу

Темиртас первым из казахстанцев вышел в финал Чемпионата мира.

На ринге Белграда стартовали встречи полуфинального раунда мирового первенства по боксу, сообщает Zakon.kz.

4 ноября первым дневную сессию открыл казахстанский боксер Темиртас Жусупов, выступающий в весе 48 кг. Его противником стал Евгений Кармильчук из Беларуси. Представитель акмолинской школы бокса, постепенно наращивая свое преимущество от раунда к раунду, в итоге был признан победителем этой схватки – 5:0.

Тем самым Темиртас первым из казахстанцев вышел в финал Чемпионата мира, обеспечив себе как минимум серебряную медаль данных состязаний.

Куандык Шынасилов

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