Казахский боксер выиграл медаль Узбекистану на ЧМ-2021

Завершился полуфинальный бой между казахским боксером Мадияром Саидрахимовым, представляющим Узбекистан, и кубинцем Хулио Ла Крусом.

Состоялся полуфинальный бой между казахским боксером Мадияром Саидрахимовым, представляющим Узбекистан, и кубинцем Хулио Ла Крусом на Чемпионате мира по боксу в Белграде в весовой категории до 92 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, бой закончился победой Ла Круса единогласным решением судей – 5:0.

Таким образом, Хулио Ла Крус вышел в финал турнира и будет биться за "золото", а Мадияр Саидрахимов закончил выступление на ЧМ с бронзовой медалью.

Ла Крус является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) и четырехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015, 2017).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!