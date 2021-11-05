Подозреваемого в присвоении 34 млн тенге казахстанца вернули из Германии

Предприниматель под предлогом трудоустройства в странах Евросоюза причинил крупный ущерб гражданам Казахстана.

Предпринимателя Айдоса Канатовича, обвиняемого в присвоении более 34 млн тенге, экстрадировали из Германии в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД РК из Германии экстрадирован гражданин Казахстана Шарипов Айдос Канатович, 16.09.1989 г.р. Шарипов подозревается в том, что, работая индивидуальным предпринимателем под предлогом трудоустройства в странах Евросоюза (Литва, Норвегия, Германия, Дания, Финляндия), причинил крупный ущерб гражданам Казахстана. пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Сумма ущерба от его преступной деятельности более 60 пострадавшим составляет 34 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. В настоящее время Шарипов А.К. водворен в следственный изолятор Нур-Султана.

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