Перепись в Казахстане: могут ли оштрафовать за отказ предоставить данные

Перепись проводится уже в третий раз.

В Казахстане подходит к концу перепись населения. Будут ли штрафовать граждан за отказ предоставить личные данные, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, перепись стартовала 1 сентября. Участие в ней казахстанцы могли принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом.

1 ноября начался контрольный обход, который продлится до 8 ноября.

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Отметим, законодательством предусмотрена ответственность за непредоставление первичных статистических данных, в том числе при переписи населения. Это мировая практика. В Казахстане данная норма прописана в ст. 497 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Стоит особо подчеркнуть, это не означает, что со стороны органов статистики будет оказано какое-либо давление. Потому как не ставится цель привлечь респондентов к ответственности, а через массовую информационно-разъяснительную работу охватить максимальное количество граждан опросом. Кроме того, перед интервьюерами стояла задача объяснить респонденту значимость переписи населения, – отметили в пресс-службе ведомства.

Перепись населения казахстанцев проводится уже в третий раз.

По результатам предыдущих переписей населения респондентов не привлекали к какой-либо ответственности, – уточнили в Бюро нацстатистики.

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